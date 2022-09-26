Британія запровадила нові санкції проти РФ у відповідь на псевдореферендуми

Вересень, 26 в 18:29

Велика Британія оголосила про 92 санкції проти РФ у відповідь на псевдореферендуми, які Росія організувала в чотирьох регіонах України, порушуючи міжнародне право.

Про запровадження санкцій оголосив очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє сайт британського уряду.

— Російський режим організував ці фіктивні референдуми у відчайдушній спробі захопити територію та виправдати свою незаконну війну. Цей процес відображає їхній підхід до Криму в 2014-му, поєднуючи дезінформацію, залякування та фіктивні результати. Ці “референдуми” не є волевиявленням українського народу і є грубим порушенням територіальної цілісності та незалежності України, – йдеться на сайті уряду.

За словами Клеверлі, фіктивні референдуми, які проводяться під дулом пістолета, не можуть бути ні вільними, ні чесними, і Британія їх ніколи не визнає.

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— Вони дотримуються чіткої моделі насильства, залякування, тортур і примусової депортації в захоплених Росією районах України, – сказав глава британського МЗС.

Він зазначив, що санкції Британії “спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму”.

Зокрема, Лондон вніс до санкційних списків 33 чиновників та колаборантів, які перебувають у тимчасово окупованих регіонах України, зокрема главу “уряду Херсону” Сергія Єлісєєва, “міністра освіти і науки ЛНР” Івана Кусова, главу “уряду Запоріжжя” Євгена Балицького і заступника “глави ДНР” Євгена Солнцева.

Також під санкції потрапила агенція IMA Consulting, яку називають “улюбленим PR-агентством Путіна” і якій було доручено керувати публічними кампаніями для просування фейкових референдумів.

Обмеження торкнулися і російської компанії Гознак, “відомої своєю монополією на виготовлення “десятків мільйонів” державних документів, зокрема прискорених паспортів на тимчасово окупованих територіях України”.

У санкційному списку Британії: олігархи Год Нісанов та Зарах Ілієв (“королі російської нерухомості”), Іскандер Махмудов (президент і засновник Уральської гірничо-металургійної компанії), Ігор Макаров (президент і власник міжнародної групи ARETI, великого інвестора в нафтогазовому секторі).

Запроваджені обмеження проти 23 членів ради директорів та правління Газпромбанку, 16 членів наглядової ради й правління Сбербанку та його керівництва і 10 керівників Совкомбанку.

За даними британського уряду, станом на сьогодні він запровадив санкції проти понад 1 200 фізичних та понад 120 юридичних осіб із Росії, зокрема понад 120 олігархів, сукупний світовий статок яких, за оцінками, перевищує 130 млрд фунтів стерлінгів.