На проросійському мітингу в Німеччині ультраправі напали на трьох українок

Вересень, 26 в 10:45

У німецькому містечку Лубмін, де закінчуються російські газогони Північний потік та Північний потік-2, у неділю, 25 вересня відбулася акція “путінферштеєрів”, у якій взяли участь близько 3,5 тис. осіб. Головні вимоги – відновити постачання російського газу та скасувати санкції проти РФ. Вони напали на трьох українок, які вийшли із зустрічним мовчазним протестом.

Організував проросійську акцію член партії Die Basis Мартін Кляйн. Ця політсила з’явилася нещодавно як рух антивакцинаторів, а тепер виступає за переговори з Росією. Помічені тут і німецькі ультраправі. Зокрема, зі сцени виступав колишній член партії Альтернатива для Німеччини Андреас Кальбітц, який також вважається правим екстремістом та неонацистом.

Зараз дивляться

7⃣ Einer der Redner war ausgerechnet Andreas Kalbitz – der Rechtsextreme warb dafür, vor allem die Interessen des deutschen Volkes zu vertreten und den Druck auf Regierungsvertreter in ihren “Kristallpalästen” weiter zu erhöhen. pic.twitter.com/foo87pW4mb — ENDSTATION RECHTS. (@ER_MV) September 25, 2022

Саме під час його виступу на сцену вийшли три українки. Вони просто тримали плакати на підтримку України та з вимогою визнати РФ державою-терористом. Їхній мовчазний протест викликав агресивну реакцію радикальних “путінферштеєрів”.

Дівчат витіснили зі сцени, а фото та плакати, які вони тримали, розірвали. Стюардам, що спостерігали за мітингом, довелося втрутитися.

1⃣ Einer Demo, die heute in #Lubmin erneut die Öffnung von Nord Stream 2 forderte, stellten sich heute drei Ukrainerinnen entgegen – sie wurden abgedrängt, ihre Schilder entrissen. Ein kurzer Thread ???? pic.twitter.com/OKIC3pgYoD — ENDSTATION RECHTS. (@ER_MV) September 25, 2022

Мар’яна Яремчишна, яка вже кілька років живе в Німеччині та очолює місцевий проукраїнський рух, та ще дві українки, які залишили домівки через війну, з початку повномасштабного вторгнення РФ разом організовують щомісячні акції на підтримку України.

Яремчишна обурена байдужістю та непоінформованістю учасників проросійського мітингу:

– Їх не хвилює, що на моїй батьківщині йде війна. Це сумно.

Нещодавно німецькі ЗМІ написали, що двох співробітників Міністерства у справах економіки та захисту клімату підозрюють у співпраці з Росією.

Вони нібито їздили до Москви, а потім давали неточні дані щодо заповненості німецьких газосховищ та роботи Північного потоку-2.

Джерело: Katapult

Фото: Sophia Rockenmaier/Katapult