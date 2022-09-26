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На проросійському мітингу в Німеччині ультраправі напали на трьох українок

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Мітинг українок в Німеччині

У німецькому містечку Лубмін, де закінчуються російські газогони Північний потік та Північний потік-2, у неділю, 25 вересня відбулася акція “путінферштеєрів”, у якій взяли участь близько 3,5 тис. осіб. Головні вимоги – відновити постачання російського газу та скасувати санкції проти РФ. Вони напали на трьох українок, які вийшли із зустрічним мовчазним протестом.

Організував проросійську акцію член партії Die Basis Мартін Кляйн. Ця політсила з’явилася нещодавно як рух антивакцинаторів, а тепер виступає за переговори з Росією. Помічені тут і німецькі ультраправі. Зокрема, зі сцени виступав колишній член партії Альтернатива для Німеччини Андреас Кальбітц, який також вважається правим екстремістом та неонацистом.

 

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Саме під час його виступу на сцену вийшли три українки. Вони просто тримали плакати на підтримку України та з вимогою визнати РФ державою-терористом. Їхній мовчазний протест викликав агресивну реакцію радикальних “путінферштеєрів”.

Дівчат витіснили зі сцени, а фото та плакати, які вони тримали, розірвали. Стюардам, що спостерігали за мітингом, довелося втрутитися.

 

Мар’яна Яремчишна, яка вже кілька років живе в Німеччині та очолює місцевий проукраїнський рух, та ще дві українки, які залишили домівки через війну, з початку повномасштабного вторгнення РФ разом організовують щомісячні акції на підтримку України.

Яремчишна обурена байдужістю та непоінформованістю учасників проросійського мітингу:

– Їх не хвилює, що на моїй батьківщині йде війна. Це сумно.

Нещодавно німецькі ЗМІ написали, що двох співробітників  Міністерства у справах економіки та захисту клімату підозрюють у співпраці з Росією.

Вони нібито їздили до Москви, а потім давали неточні дані щодо заповненості німецьких газосховищ та роботи Північного потоку-2.

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Джерело: Katapult

Фото: Sophia Rockenmaier/Katapult

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