Спопелити все угруповання РФ в Україні: чим можуть відповісти США на ядерні погрози Путіна
США можуть знищити весь Чорноморський флот РФ та російські бази у тимчасово окупованому Криму в разі застосування ядерної зброї Росією.
Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телемарафону FreeДом. За його словами, є серйозні причини, через які можна свідчити, що виконання ядерного шантажу дуже малоймовірне.
– Вони знову “розмахують” ядерним ударом, але це безглуздо. Я до останнього часу вважав, що є три серйозні причини, через які використання ядерної зброї Путіним є вкрай малоймовірним. Перша: це немає ніякого військового сенсу. Він вчинить жахливий воєнний злочин – знищить ядерним ударом одне українське місто, тоді що, Україна перестане чинити опір, а Захід допомагати? Ні.
Йому вже сказано 20 разів на найвищому рівні, Байден йому тричі повторював: don’t, don’t, don’t (переклад з англійської: перестань чи не треба, – Ред.), інакше він отримає нищівну відповідь. Наскільки я можу судити, вже продумано протоколи військової відповіді на можливий ядерний удар.
За його словами, США можуть за два-три дні спопелити все путінське угруповання, розташоване на території України.
– Відповідь не буде ядерною – це Путін у своєму безумстві, а американці мають більш ефективні можливості завдати національно-спадкової шкоди – просто за пів години буде знищено весь російський Чорноморський флот і всі бази в Криму.
Я не знаю скільки днів, напевно два-три, знадобиться вогневої могутності США, щоб просто спопелити все путінське угруповання, розташоване на території України. Якщо 14 HIMARS, поставлених Україні, змінили всю ситуацію на полі бою та дозволили Україні перехопити стратегічну ініціативу, то 500 американських HIMARS та вся спільна авіація НАТО можуть набагато більше, – переконаний політолог.