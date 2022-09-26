Спопелити все угруповання РФ в Україні: чим можуть відповісти США на ядерні погрози Путіна

Вересень, 26 в 1:09

США можуть знищити весь Чорноморський флот РФ та російські бази у тимчасово окупованому Криму в разі застосування ядерної зброї Росією.

Про це заявив російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телемарафону FreeДом. За його словами, є серйозні причини, через які можна свідчити, що виконання ядерного шантажу дуже малоймовірне.

Зараз дивляться

– Вони знову “розмахують” ядерним ударом, але це безглуздо. Я до останнього часу вважав, що є три серйозні причини, через які використання ядерної зброї Путіним є вкрай малоймовірним. Перша: це немає ніякого військового сенсу. Він вчинить жахливий воєнний злочин – знищить ядерним ударом одне українське місто, тоді що, Україна перестане чинити опір, а Захід допомагати? Ні. Йому вже сказано 20 разів на найвищому рівні, Байден йому тричі повторював: don’t, don’t, don’t (переклад з англійської: перестань чи не треба, – Ред.), інакше він отримає нищівну відповідь. Наскільки я можу судити, вже продумано протоколи військової відповіді на можливий ядерний удар.

За його словами, США можуть за два-три дні спопелити все путінське угруповання, розташоване на території України.