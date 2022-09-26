Вересень, 26 в 9:25

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Кремлі існує так званий ядерний ланцюжок підпорядкування. Але неясно, чи хтось наважиться сказати президентові Росії ні, якщо він вирішить запустити ядерну зброю.

Про це Ентоні Блінкен заявив в інтерв’ю CBSNews.

На думку держсекретаря, так вийшло, що в Росії немає нікого, хто міг би суперечити Путіну і сказати йому, що той чинить неправильно.

Зараз дивляться

Минулого тижня Путін виступив із заявою, в якій оголосили про мобілізацію 300 000 резервістів і погрожував Заходу ядерною війною.

Блінкен назвав риторику Путіна безвідповідальною та США стурбовані цими погрозами.

– Ми дуже чітко заявили росіянам публічно, а також приватно, щоб вони припинили порожні балачки про ядерну зброю. В приватному порядку Сполучені Штати зв’язалися з Кремлем щодо загроз ядерної війни. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми ясно дали це зрозуміти, – сказав Блінкен.

Блінкен підкреслив, що покласти край цій війні має Путін.

– Якщо Росія перестане воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна перестане воювати, то Україні настане кінець, – зазначив держсекретар США.

Щодо відповіді США на можливе застосування Росією ядерної зброї, то Блінкен вкотре відмовився поділитися цими планами.

– Президент Байден сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти українцям захистити себе, оскільки ми робимо все можливе, щоб згуртувати інші країни для тиску на Росію, ми також сповнені рішучості не розширювати цю війну, – пояснив Ентоні Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін не блефує, коли лякає весь світ застосуванням ядерної зброї.