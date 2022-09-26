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У Польщі набули чинності нові обмеження на в’їзд для громадян РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У Польщі набули чинності нові обмеження на в’їзд для громадян РФ
Фото: Depositphotos

У понеділок, 26 вересня, набули чинності чергові обмеження на в’їзд до Польщі для громадян Росії, які подорожують літаком чи кораблем.

Тиждень тому Польща, Литва, Латвія та Естонія заборонили росіянам в’їзд наземним транспортом через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою.

Тобто тепер для них закриваються також повітряні та морські пункти пропуску.

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Водночас нові обмеження не означають повної заборони на в’їзд для росіян. Серед винятків – дисиденти, гуманітарні випадки, власники посвідок на проживання, водії транспорту та члени дипмісій.

Поки незрозуміло, чи торкнуться нові правила росіян, які ухиляються від так званої часткової мобілізації в РФ, адже в ЄС тривають дебати з цього питання.

З 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для громадян Росії з туристичними візами. Заборона стосується і шенгенських віз, виданих третіми державами.

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Джерело: RMF24

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