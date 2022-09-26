Вересень, 26 в 12:19

Уряд Японії у світлі ядерних загроз Путіна вирішив запровадити додаткові санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє видання The Guardian.

За словами генерального секретаря кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, Японія глибоко стурбована загрозами застосування Росією ядерної зброї.

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Японія також додала 21 російську організацію, серед яких і наукові лабораторії, до списку організацій, на які поширюється заборона експорту.

– Японія глибоко стурбована можливістю застосування ядерної зброї під час вторгнення Росії в Україну, – заявив Мацуно.

Нагадаємо, що 5 липня уряд Японії погодив нові санкції проти Росії. Щодо 57 фізичних осіб та шести компаній, серед яких і посадові особи Російської Федерації, запроваджено заморожування активів.