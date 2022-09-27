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США готують нові санкції проти РФ через проведення псевдореферендумів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Білий дім
Фото: Dreamstime

США готові накласти на Росію нові серйозні економічні санкції, якщо вона продовжить анексію українських територій.

Про це кореспондентці CNN заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що США ніколи не визнають окупованих українських територій за Росією. Ця заява прозвучала у світлі проведення росіянами та колаборантами фейкових референдумів у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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За словами Карін Жан-П’єр, фіктивний референдум є кричущим порушенням міжнародного права.

– Ми разом з нашими союзниками та партнерами готові накласти додаткові швидкі та серйозні економічні витрати на Росію у відповідь на ці дії (псевдореферендуми – Ред.), які ми спостерігаємо зараз, якщо вони будуть просуватися до анексії, – сказала вона.

Вона наголосила, що найближчими днями про це буде більше інформації.

Крім того, представниця Білого дому заявила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Нагадаємо, що з 23 до 27 вересня на окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях Росія намагається провести “референдуми. За повідомленнями від очільників областей та у соцмережах, колаборанти разом з озброєними російськими військовими обходять помешкання людей і примушують голосувати.

Такий “референдум” ще має на меті дізнатися, скільки є чоловіків.

Зауважимо, що російські війська не мають повного контролю над жодною з областей.

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Джерело: CNN
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