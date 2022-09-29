Вересень, 28 в 22:02

Більша частина газу з Північних потоків вже витекла. Газопроводи можуть спорожніти до кінця цього тижня.

Про це заявив директор Данської енергетичної агенції Крістоффер Бетцау.

– Стан такий, що більша частина газу вийшла з трубопроводів, а останній газ вийде у неділю, – заявив він.

Бетцау припустив, що це призведе до повної зупинки трубопроводів. Він каже, що ремонт буде складною процедурою, оскільки газопроводи проходять на глибині від 70 до 90 м, а труби мають товщину 12 см із сталі та бетону.

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Директор зазначив, що збитки навколишньому середовищу мінімальні, але витік газу має значний вплив на клімат. Загальні викиди становитимуть 32% від загальних викидів Данії за весь рік.

– Це особливо важливо, тому що метан набагато більш небезпечний для клімату, ніж CO, – пояснив Бетцау.

Нагадаємо, що 27 вересня стало відомо про витікання газу на трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2.

Пізніше у Швеції заявили, що зафіксували вибухи у районах трубопроводів.

За даними ЗМІ, РФ могла здійснити диверсію на газопроводах Північний потік за допомогою вибухового пристрою.

Джерело: TV2