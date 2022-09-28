Італія готова пройти цю зиму без російського газу – Bloomberg

Вересень, 28 в 15:44

Італія оголосила про готовність пройти опалювальний сезон без російського газу.

Bloomberg пише, що Італія отримала достатні обсяги газу з Північної Африки та зможе компенсувати будь-яку нестачу цієї зими, навіть якщо РФ повністю припинить експорт.

Видання уточнює, що колишній прем’єр-міністр країни Маріо Драґі “шукав по всьому світу, щоб забезпечити постачання газу та захистити Італію від потенційних перебоїв у постачанні з боку Росії, яка чинила тиск на ЄС”.

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Зазначається, що експорт з Алжиру до Італії виросте вдвічі у 2024 році до 18 млрд куб. на рік, тоді як імпорт ЗПГ з Єгипту збільшиться до кінця року, щоб відповідати обсягу, який зараз постачається з Росії.

Збільшення експорту газу з Алжиру і Єгипту зможе покрити поставки, що залишилися з Росії.

Наразі російський газ становить близько 10% імпорту Італії порівняно з приблизно 40% до війни в Україні.