Росія домовилася про продаж Талібану палива та пшениці, до того ж зі знижкою – ЗМІ

Вересень, 28 в 14:16

Афганістан підписав із РФ тимчасову угоду про постачання російського бензину, дизельного палива, газу та пшениці.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова виконувача обов’язків міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддіна Азізі.

За його словами, Росія запропонувала Талібану знижку до середніх світових цін на товари.

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Угода передбачає постачання Росією близько 1 млн тонн бензину, 1 млн тонн дизельного палива, 500 тис. тонн зрідженого нафтового газу і 2 млн тонн пшениці щорічно.

Азізі сказав, що угода діятиме протягом невизначеного випробувального періоду. Якщо сторони будуть задоволені, то вони підпишуть довгостроковий контракт.

Це перша відома міжнародна угода Талібану, який повернувся до влади в Афганістані минулого року після виведення військ США.

Попри те, що Російська Федерація офіційно не визнає уряд талібів, у Москві приймали лідерів руху Талібан. Також посольство Росії є одним із небагатьох, які досі відкриті у Кабулі.

На початку вересня агентство Bloomberg повідомляло, що Китай купує російський зріджений газ за пів ціни. Офіційний Пекін має намір заробити на цій угоді, перепродаючи цей газ за значно вищими цінами.