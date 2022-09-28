Скинута в море вибухівка чи диверсія: що відомо про аварії на газопроводах Північного потоку

Вересень, 28 в 18:25

На початку тижня сталася аварія на російських газогонах Північний потік-1 і Північний потік-2, який Кремлю так і не вдалося ввести в експлуатацію. Оператор зазначив, що тиск у трубопроводі впав зі 105 барів до 7, внаслідок чого стався витік газу біля берегів острова Борнгольм (Данія).

Відомо, що ширина кола розповсюдилася на кілька сотень метрів. Попри скасування запуску ПП-2 Німеччиною, газопровід встигли заповнити на 300 млн куб. м газу.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії прямуватиме до Польщі. Так Варшава прагне повністю відмовитися від користування російською сировиною, щоб не фінансувати повномасштабну війну РФ проти України.

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Розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії, тому берегові служби встановили охоронну зону радіусом п’ять морських миль з міркувань безпеки.

Газ витікатиме ще кілька днів?

Газ із пошкодженого Північного потоку витікатиме ще декілька днів, а то й цілий тиждень, вважають представники влади Данії. Бульбашки на поверхні моря охопили площу діаметром близько 100 м, тому влада закрила зону біля місця аварії, заборонивши судноплавство у п’яти морських милях.

– Тривожні події наголошують на невідкладності зміцнення енергетичної безпеки Європи. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб позбавити Росію можливості використовувати енергоресурси як інструмент тиску, – вважає прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Підводні вибухи чи випадковість?

Професор Шведського національного сейсмоцентру SNSN Бьорн Лунд зазначив, що на маршрутах залягання трубопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 відбулося два підводні вибухи. За його словами, у цьому немає жодних сумнівів.

– Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Немає сумнівів, що то був вибух. У нас навіть була станція у Гноші, яка зафіксувала ці дані, – вважає Лунд.

За словами професора, один із вибухів, зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції, мав магнітуду з показником 2,3. Офіційно поки немає жодних версій, що саме сталося, проте данські правоохоронці висунули версію, що розгерметизація трубопроводу відбулася внаслідок диверсії.

Іноземні журналісти припускають, що її організатором могла виступити Росія під іншим прапором. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що кожна версія має право на життя, зокрема і диверсія.

Скинута в море вибухівка?

Однак у Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що передбачувана атака Росії на Північний потік, ймовірно, була запланованою та з використанням підводного безпілотника, стверджують анонімні джерела видання The Times.

За неофіційною інформацією, РФ використала вибуховий пристрій, скинутий в море за декілька тижнів до вибуху. Проте зараз триває слідство, яке має встановити причини аварії.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що масштабний витік газу у трубопроводі – це спланований теракт РФ. На його думку, це акт агресії Кремля стосовно Європейського Союзу, щоб дестабілізувати економічну ситуацію та спричинити паніку перед зимою.

Подоляк переконаний, що найкраща відповідь Росії та інвестиція у безпеку – це постачання танків для України, зокрема німецьких.