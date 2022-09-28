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США готові надати притулок громадянам РФ, які тікають від мобілізації – Білий дім

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Білий дім
Фото: Getty Images

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що росіяни, які тікають від мобілізації, оголошеної Путіним, можуть звертатися за притулком у США.

– Ми вважаємо, що незалежно від їхньої національності, вони можуть подати заяву про надання притулку у Сполучених Штатах, і їхня заява буде розглянута у кожному конкретному випадку. Тобто, ми вітаємо всіх, хто шукає притулку, – пояснила вона.

За її словами, люди в РФ виходять на протести, підписують петиції – це свідчить про те, що війна, яку розпочав Путін в Україні, непопулярна, і є росіяни, які не хочуть воювати в путінській війні, віддавати за неї своє життя.

Жан-П’єр додала, що лише Путін може зупинити цю війну.

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– Те, що ми бачимо зараз – це не сила, це слабкість президента Путіна, – додала речниця Білого дому.

Після оголошення мобілізації з Росії з 21 вересня до сусідніх Монголії, Казахстану, Грузії та Фінляндії виїхали до 200 тис. громадян РФ.

У Чехії та Латвії заявили, що не прийматимуть росіян, які ховаються від мобілізації. На рівні ЄС питання ще не вирішене.

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Джерело: White House
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