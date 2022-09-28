Труби Nord Stream можуть стати непридатними через великі пошкодження – спецслужби ФРН

Вересень, 28 в 16:27

Три труби газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2 в Балтійському морі можуть стати назавжди непридатними для використання після ймовірних актів диверсії.

Таке припущення висловили німецькі спецслужби, повідомило видання Tagesspiegel із посиланням на джерела в урядових колах.

Зазначається, якщо не відремонтувати швидко трубопроводи, то велика кількість солоної води, яка потрапить усередину, роз’їсть їх. Існує велика ймовірність потрапляння у них великої кількості води, адже пошкодження труб дуже великі.

Зараз дивляться

Органи безпеки Німеччини та федеральна розвідувальна служба BND припускають акт диверсії.

Через складність атаки експерти та урядові кола вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Припускають, що за цим може стояти Росія, але мотив незрозумілий.

Зараз BND відіграє провідну роль у розвідці. Наразі оцінюються супутникові зображення можливих переміщень кораблів напередодні вибухів.

За однією з теорій, водолази могли закласти вибухівку в двох трубах Північного потоку-1 і в одній із двох труб Північного потоку-2, яка не працює.

За інформацією Tagesspiegel, цілеспрямовані вибухи свідчать про те, що витоки величезні, а швидкість падіння тиску в трубах була високою.

27 вересня Данія та Швеція зафіксували одразу три пошкодження на магістралях російських газопроводів Північний потік та Північний потік-2, прокладених дном Балтійського моря з РФ до Німеччини.

За словами шведських сейсмологів, на місці аварій було зафіксовано два вибухи.

Джерело: Tagesspiegel