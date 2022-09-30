Кнопку не натиснуть, але невелику бомбу можуть скинути: Жданов про ядерну загрозу
Росія навряд чи натисне на “ядерну кнопку”, проте може скинути снаряд чи невелику бомбу. Ймовірність такого розвитку подій дуже висока, але дії РФ залежатимуть від Заходу.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeДом. За його словами, партнери України також можуть вплинути на Росію.
– Кнопку не натиснуть, але снаряд чи невелику бомбу можуть кинути. Справді, можливість дуже висока. Тут все залежатиме від Заходу, наших партнерів, – заявив експерт.
Олег Жданов спрогнозував, що може статися надалі у разі застосування Росією ядерної зброї проти України.
– Ми, на жаль, нічого не можемо зробити в цьому випадку, а от Захід може отримати щось або на кшталт Чорнобиля, тільки свіжого, з радіоактивним викидом, або може включити ті важелі, які змусять Російську Федерацію відмовитися від такої ідеї, – переконаний Жданов.