Кнопку не натиснуть, але невелику бомбу можуть скинути: Жданов про ядерну загрозу

Вересень, 29 в 23:01

Росія навряд чи натисне на “ядерну кнопку”, проте може скинути снаряд чи невелику бомбу. Ймовірність такого розвитку подій дуже висока, але дії РФ залежатимуть від Заходу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу FreeДом. За його словами, партнери України також можуть вплинути на Росію.

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– Кнопку не натиснуть, але снаряд чи невелику бомбу можуть кинути. Справді, можливість дуже висока. Тут все залежатиме від Заходу, наших партнерів, – заявив експерт.

Олег Жданов спрогнозував, що може статися надалі у разі застосування Росією ядерної зброї проти України.