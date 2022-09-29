Найбільша від 24 лютого: якою є ймовірність застосування Путіним ядерної зброї

Вересень, 29 в 15:51

Офіційні особи США вважають, що ймовірність застосування російським диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї під час повномасштабної війни в Україні є найбільшою від 24 лютого, однак все ще малоймовірною.

За даними CNN, про це заявили американські чиновники, знайомі з останніми даними розвідки. У повідомленні йдеться, що загроза, безумовно, збільшена порівняно з початком року. Останніми місяцями США приватно попереджали Росію не йти на такий катастрофічний крок.

Але наразі немає жодних ознак того, що Росія планує їхнє використання найближчим часом, і загальна оцінка не змінилася, повідомляють анонімні джерела видання.

Зараз дивляться

Кілька чиновників з питань оборони США, які також заявили, що зараз не бачать ознак того, що Росія переміщує ядерну зброю, розповіли, що, ймовірно, США можуть виявити рух навіть менших тактичних боєголовок.

Посадовці США довгий час вважали, що глава Кремля Путін залучить ядерну зброю лише у разі виникнення загрози його власному становищу.

Деякі російські військові аналітики вважають, що наказ Путіна про часткову мобілізацію може фактично зменшити короткостроковий ризик того, що він використовуватиме ядерну зброю на полі бою. Це продовжить його здатність підтримувати війну проти України.

Джерела видання повідомили: загальне відчуття всередині уряду США, що загроза є більшою, ніж раніше, базується насамперед на риториці Путіна та аналізі його мислення на тлі втрат Росії в Україні.