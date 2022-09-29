Пошкодження газопроводів Nord Stream може спричинити кліматичну катастрофу – Bloomberg

Вересень, 29 в 17:09

Пошкодження газопроводів Nord Stream, через що утворився 700-метровий басейн киплячої води в Балтійському морі, може спричинити кліматичну катастрофу.

За оцінками Німеччини, в результаті викидів в атмосферу потрапило близько 300 тис. метричних тонн метану, одного з найпотужніших парникових газів. Про це повідомляє Bloomberg.

Ця кількість газу матиме приблизно такий же вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як річні викиди приблизно 5,48 млн автомобілів США.

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Причина трьох майже одночасних розривів трубопроводу не була підтверджена, але офіційні особи Німеччини та США заявили, що інцидент схожий на диверсію.

Попри те, що газопровід Північний потік-1 був зупинений, а Північний потік-2 ніколи навіть не запускався, вони містили природний газ під тиском, переважну більшість якого становить метан.

Федеральне агентство з навколишнього середовища Німеччини повідомило, що його розрахунок кількості викидів метану ґрунтувався на оціночному стані заповнення та інформації про обсяги з двох трубопроводів.

— На трубопроводах немає механізмів стримування, тому весь вміст труб, ймовірно, витече, — йдеться в заяві.

Протягом перших 20 років перебування в атмосфері метан має в 84 рази більшу теплову здатність, ніж вуглекислий газ, але після цього швидко розкладається.

Оцінюючи вплив витоку метану на клімат, вчені зазвичай перетворюють метан в еквівалент CO2, використовуючи або коефіцієнт потенціалу глобального потепління за 20 років, або помножуючи потенціал впливу викидів на збільшення глобального потепління впродовж 100 років.

Німеччина, використовуючи 100-річний коефіцієнт перерахунку, заявила, що витоки з Nord Stream були приблизно еквівалентними 1% загальних річних викидів країни.