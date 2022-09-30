Вересень, 29 в 22:06

Росія приєднає себе до катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію України. Російське суспільство залишиться без нормальної економіки, гідного життя та поваги до якихось людських цінностей, проте це ще можна зупинити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 218 доби повномасштабної війни в Україні.

– Це ще можна зупинити. Але щоб це зупинити, доведеться зупинити того одного в Росії, хто хоче війни більше, ніж життя. Вашого життя, громадяни Росії, – заявив президент України.