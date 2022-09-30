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Росія веде себе до катастрофи – це ще можна зупинити: звернення Зеленського

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія приєднає себе до катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію України. Російське суспільство залишиться без нормальної економіки, гідного життя та поваги до якихось людських цінностей, проте це ще можна зупинити.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 218 доби повномасштабної війни в Україні.

– Це ще можна зупинити. Але щоб це зупинити, доведеться зупинити того одного в Росії, хто хоче війни більше, ніж життя. Вашого життя, громадяни Росії, – заявив президент України.

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