Росіяни атакуватимуть “людською хвилею”: аналітик Том Купер про ситуацію на фронті

Вересень, 29 в 20:54

У Харківській області ЗСУ увійшли в Підлиман на річці Оскіл, і майже скрізь точаться запеклі бої між центром села та Шийківкою. Ймовірно, маневр був реакцією на деякі події в південних областях України, вважає австрійський аналітик Том Купер.

На його думку, ймовірна причина полягає в тому, що Ольгівка все ще може бути предметом боротьби або навіть є ціллю російської контратаки.

– Трохи аналітики: у соцмережах ніби всі чекають, що росіяни в Лимані здадуться чи просто втечуть. Інші не можуть дочекатися, поки українці загрузнуть у багнюці чи розіб’ються, – зазначив Купер.

Спочатку він очікував, що Лиман буде звільнений цього тижня, однак тепер Купер сумнівається, що це станеться. Стратегія “ні кроку назад” російського диктатора Володимира Путіна, схоже, сприймається всім командуванням ЗС РФ досить серйозно, зазначив аналітик.

Зараз дивляться

– Судячи з того, що я “прочитав між рядків” усіх наявних повідомлень, росіяни кинули всі підкріплення, які тільки могли, в район Сватового, а звідти на Копанки, Пролетарське та Ольгівку. Так, усі війська, про які йдеться, це резервісти без будь-якої підготовки та погано оснащені, але їх так багато… Я очікую, що вони займуть українців щонайменше на 2-3 дні. Можливо, навіть довше, – вважає Купер.

Найголовніше: ймовірно, окупанти атакуватимуть “людською хвилею”, і потрібен час, щоб відбити атаки росіян або взяти їх у полон.

Якщо ця ситуація на північному фланзі українського наступу не буде вирішена, тоді навряд чи щось станеться в Лимані, зокрема, його звільнення. Причина – постійний потік російських підкріплень з Алчевська та Луганська через Сєвєродонецьк до Кремінної, а потім до Зарічного, вважає аналітик.