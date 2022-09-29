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Розвідка Німеччини передає Україні інформацію про позиції військ РФ – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) надає українському військовому командуванню дані з супутників, що показують позиції та пересування російських військ, а також проводить аналізи боєздатності та морального духу серед російських солдатів.

Про це написало німецьке видання Die Zeit.

Так, з травня BND передала українській розвідці понад 100 текстових звітів та супутникових знімків, зроблених системою SAR-Lupe, яку раніше Німеччина вивела на орбіту у співпраці з Росією.

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Серед даних, що передаються, були знімки ворожих складів боєприпасів на окупованій території України та аеродрому з точним місцем розташування та кількістю російських літаків.

Також німецьке відомство перехоплювало телефонні дзвінки російських солдатів та аналізувало їх моральний дух.

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Зазначається, що німецька розвідка, допомагаючи Україні, не порушує норми міжнародного права, оскільки передає дані із затримкою до тижня, а зйомка із супутників відбувається лише над територією України. Є припущення, що РФ знає про дані, що передаються, але затримка в кілька днів не робить Німеччину учасником війни.

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