Вересень, 29 в 13:42

Німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) надає українському військовому командуванню дані з супутників, що показують позиції та пересування російських військ, а також проводить аналізи боєздатності та морального духу серед російських солдатів.

Про це написало німецьке видання Die Zeit.

Так, з травня BND передала українській розвідці понад 100 текстових звітів та супутникових знімків, зроблених системою SAR-Lupe, яку раніше Німеччина вивела на орбіту у співпраці з Росією.

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Серед даних, що передаються, були знімки ворожих складів боєприпасів на окупованій території України та аеродрому з точним місцем розташування та кількістю російських літаків.

Також німецьке відомство перехоплювало телефонні дзвінки російських солдатів та аналізувало їх моральний дух.

Зазначається, що німецька розвідка, допомагаючи Україні, не порушує норми міжнародного права, оскільки передає дані із затримкою до тижня, а зйомка із супутників відбувається лише над територією України. Є припущення, що РФ знає про дані, що передаються, але затримка в кілька днів не робить Німеччину учасником війни.