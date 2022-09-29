Вересень, 29 в 8:26

Представники європейської служби безпеки у понеділок та вівторок (26-27 вересня) помітили кораблі ВМФ Росії поблизу витоків у трубопроводах Північного потоку (Nord Stream).

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела у розвідках.

Поки що неясно, чи мали кораблі якусь причетність до пошкодження трубопроводів, але це вивчатимуть слідчі.

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Крім того, минулого тижня неподалік цих районів також були помічені російські підводні човни.

Російські кораблі регулярно перебувають у цьому районі, за словами одного датського військового чиновника. Він наголосив, що присутність кораблів не обов’язково свідчить про те, що саме Росія пошкодила труби.

– Російська діяльність у Балтійському морі посилилася останніми роками. Вони часто перевіряють нашу поінформованість — як у морі, так і у повітрі. Ми бачимо їх щотижня, – сказав чиновник.

Данія та Швеція проводять розслідування, але огляду місця ще не проведено, і подробиць про те, що саме викликало вибухи, поки що немає.

Прем’єр-міністри Данії та Швеції у вівторок заявили, що витоки, ймовірно, були наслідком навмисних дій, а не випадковостей. Західні чиновники поки що не приписують саботаж ні Росії, ні будь-якій іншій країні.

Кремль публічно заперечує завдання ударів по трубопроводах.

Росія вже вимагає проведення засідання Ради Безпеки ООН щодо пошкодженого трубопроводу, що, за словами США, виглядає підозріло. Як правило, Росія недостатньо організована, щоб діяти так швидко, припускаючи, що маневр було заздалегідь сплановано, вважають у США.

Якби Росія навмисне влаштувала вибухи, вона фактично саботувала свої власні трубопроводи: російська державна компанія Газпром є мажоритарним акціонером Північного потоку-1 і єдиним власником Північного потоку-2.