Вересень, 30 в 21:36

Запровадженими санкціями Україна орієнтується на реальний демонтаж російського впливу, а не на “гучність”. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до громадян 30 вересня.

– Хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Там великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємось не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і вплинути на стан речей у Росії, – заявив глава держави.

За його словами, запроваджуються обмеження проти декількох тисяч суб’єктів, синхронізуються санкції України та партнерів.

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– Запроваджуються нові санкції – проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств. Звичайно, санкції буде застосовано й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території, – запевнив президент України.

Зеленський зазначив, що Україна готова до переговорів з Росією, однак вже з іншим президентом РФ, а не диктатором Володимиром Путіним.

– Я вже детально прозвітував сьогодні вдень про нашу заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. І про очевидну готовність України до переговорів з Російською Федерацією, але вже з іншим президентом Росії, який розумітиме, що відбувається.

Псевдореферендуми – це елементи агресії проти суверенної держави, і кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності, наголосив президент України.