Вересень, 30 в 22:05

Точно спрогнозувати, де відбудеться ймовірний ядерний удар Росії на території України, майже неможливо. Найімовірніше, РФ застосує тактичне ядерне озброєння проти української армії чи з метою знищення логістичного вузла, вважає експерт з питань безпеки Королівського коледжу Лондона доктор Род Торнтон.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін навряд чи віддасть наказ завдати першого ядерного удару по одному з великих міст України. Глава Кремля, ймовірно, може спробувати уникнути жертв, щоб вчинок мав “символічний” характер, водночас показавши, що його погрози були серйозними.

– На багатьох фронтах Путін під тиском. Чим він у більшому відчаї, тим більше його відштовхуватимуть назад. Тим ймовірніше, що ядерна зброя буде застосована, – переконаний експерт з питань безпеки.

Торнтон зазначив, що передбачити першу ціль доволі важко. Проте він вважає, що нею може стати острів Зміїний, який став символом українського опору.

Зараз дивляться

Наслідки дуже сильно залежатимуть від кількох факторів: який тип зброї застосували, та за яких умов. Але вибух навіть бомби невеликої потужності матиме тяжкі наслідки для здоров’я людей, яким вдасться вижити після удару.

Радіоактивні речовини вплинуть на навколишнє середовище, а згодом радіація може заразити територію Російської Федерації. Тоді ж інші країни, ймовірно, об’єднаються проти Кремля. Якщо Путін наважиться втілити у життя ядерні погрози, то обере зброю з мінімальним зараженням.

Ядерний удар створить нові проблеми для диктатора Путіна навіть на території Росії, де відбудеться опір військових, ключових лідерів або громадян, які не хочуть ескалації війни. Ймовірно, вчинок РФ підштовхне НАТО до активнішої допомоги Україні, а для Заходу російська атака ядерною зброєю не стане “сюрпризом”.

Тоді Китай та Індія з кращими позиціями, ніж Москва, можуть вплинути на Росію, яка залежить від експорту енергетичних носіїв. Якщо ж західні фахівці помітять реальні сигнали, які свідчать про ядерну загрозу, відбудеться посилений тиск на Москву, вважає експерт з питань безпеки.