Вересень, 30 в 14:59

Протягом останніх днів над кількома газовими і нафтовими родовищами країн Скандинавії була помічена активність невідомих дронів. Зокрема, один або кілька безпілотників були помічені над датським нафтогазовим родовищем Halfdan Bravo у Північному морі.

Як інформує видання WP Wiadomości, ця незрозуміла та таємнича активність дронів поблизу стратегічної паливної інфраструктури викликає занепокоєння після аварій та витоку газу з російських трубопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2.

Як інформує данський державний телеканал TV2, співробітники бурової платформи Halfdan Bravo, яка розташована в Північному морі та належить Данії, помітили один чи кілька дронів у середу та сповістили про це поліцію. Родовище розташоване більш ніж за 200 км від узбережжя.

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– Поліція розслідує інцидент і наразі не може надати будь-яку іншу інформацію, – йдеться в короткому електронному коментарі правоохоронців на запит каналу.

Енергетична компанія TotalEnergies, яка управляє родовищем Halfdan Bravo, підтвердила в коментарі данським ЗМІ, що 28 вересня були зафіксовані несанкціоновані дії дронів біля нього. В компанії запевнили, що вжили “необхідних заходів” для безпеки бурової платформи та спілкуються з владою з цього приводу.

Наразі невідомо, скільки точно безпілотників перебували над родовищем, хто стоїть за їхньою діяльністю і яка була мета.

А на початку цього тижня влада Норвегії попередила про активність безпілотників над кількома норвезькими газовими і нафтовими родовищами в Північному морі. Йдеться про щонайменше шість таких випадків. Дрони перебували в межах зони безпеки – за 500 м від норвезьких нафтових вишок.

У Норвегії не виключають, що дрони можуть бути частиною плану розвідки та подальших атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на платформи. Лунають припущення, що за цим може стояти країна-агресор Росія.

Поки що невідомо, чи пов’язана ця активність дронів із інцидентами на газопроводах Північний потік у Балтійському морі. Однак у країнах Скандинавії після аварій запроваджено режим підвищеної готовності та посилено захист критичної інфраструктури.

Зокрема, в Данії рівень небезпеки в системі електропостачання та газопостачання підвищено до помаранчевого. Це другий з п’яти рівнів небезпеки, який означає, що компанії сектора повинні бути обізнані про загрози для своїх об’єктів.

Норвезька нафтогазова компанія Equinor також підвищила рівень готовності своїх об’єктів після витоку газу з трубопроводів Північний потік у Балтійському морі.

Як відомо, на газопроводах Північний потік було зафіксовано чотири витоки газу. Тож вони можуть спорожніти до кінця цього тижня.

Поблизу газопроводів Nord Stream сейсмологи зафіксували два підводні вибухи незадовго до аварії. Це дозволяє припустити, що інцидент може бути диверсією.

Джерело: TV2, Ekstra Bladet, WP Wiadomości