Україна має анексувати Бєлгород і Ростов: соцмережі про заяви Путіна

Вересень, 30 в 20:50

Сьогоднішній день наповнений різноманітними новинами та заявами через повномасштабну війну в Україні.

Користувачі соціальних мереж почали активно обговорюватися анексію Росією тимчасово окупованої території, звернення диктатора Путіна, заяви президента Володимира Зеленського та подану Україною заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Факти ICTV зібрали найсмішніші меми.

– Я підписав указ про анексію Сатурна. Тепер він мій…

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Інші користувачі соцмереж малюють карикатури на російського диктатора Путіна, закликаючи заарештувати президента країни-агресора. А дехто навіть припускає, що Україна має провести церемонію анексії Бєлгорода та Ростова.