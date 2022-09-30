Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Україна має анексувати Бєлгород і Ростов: соцмережі про заяви Путіна

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна має анексувати Бєлгород і Ростов: соцмережі про заяви Путіна
Фото: Depositphotos

Сьогоднішній день наповнений різноманітними новинами та заявами через повномасштабну війну в Україні.

Користувачі соціальних мереж почали активно обговорюватися анексію Росією тимчасово окупованої території, звернення диктатора Путіна, заяви президента Володимира Зеленського та подану Україною заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Факти ICTV зібрали найсмішніші меми.

– Я підписав указ про анексію Сатурна. Тепер він мій…

Зараз дивляться

Інші користувачі соцмереж малюють карикатури на російського диктатора Путіна, закликаючи заарештувати президента країни-агресора. А дехто навіть припускає, що Україна має провести церемонію анексії Бєлгорода та Ростова.

Читайте
Росія веде себе до катастрофи - це ще можна зупинити: звернення Зеленського

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка