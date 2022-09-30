Україна має анексувати Бєлгород і Ростов: соцмережі про заяви Путіна
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Сьогоднішній день наповнений різноманітними новинами та заявами через повномасштабну війну в Україні.
Користувачі соціальних мереж почали активно обговорюватися анексію Росією тимчасово окупованої території, звернення диктатора Путіна, заяви президента Володимира Зеленського та подану Україною заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Факти ICTV зібрали найсмішніші меми.
– Я підписав указ про анексію Сатурна. Тепер він мій…
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Інші користувачі соцмереж малюють карикатури на російського диктатора Путіна, закликаючи заарештувати президента країни-агресора. А дехто навіть припускає, що Україна має провести церемонію анексії Бєлгорода та Ростова.