Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Є декілька факторів: процедура вступу до НАТО та що відбувається на кожному етапі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, повідомив президент Володимир Зеленський. Повноцінне членство в НАТО – це позитивний фактор для забезпечення гарантій безпеки України, проведення соціально-економічних реформ та демократичних принципів, яких дотримуються країни – члени Альянсу.

Є декілька основних етапів, які має виконати країна, перш ніж стати членом НАТО: консультаційний, переговорний, ратифікаційний та імплементаційний. Факти ICTV дізналися, що відбувається під час кожного етапу.

Фото: Офіс президента

Консультаційний етап – це інтенсивний діалог із зацікавленими країнами-партнерами, які допомагають державі вивчити подробиці роботи НАТО, ймовірні нерозв’язані територіальні суперечки.

Зараз дивляться

У цей час керівництво Альянсу має проаналізувати всі військові фактори у державі, зацікавленій у членстві в НАТО, після чого країна офіційно оголошує про бажання отримати членство у міжурядовій організації.

Переговорний етап – це формальне запрошення від НАТО до країни, яка претендує на членство, розпочати переговори про повноцінний вступ.

Ратифікаційний етап – це підписання відповідного протоколу про приєднання до Північноатлантичного договору, який має закінчитися ратифікацією документа у державах – членах НАТО та країни, яка має намір стати членом Альянсу.

Імплементаційний етап – це процес передання державою-кандидатом документів про вступ до Північноатлантичного договору на збереження до США, після чого країна стає офіційним членом НАТО.

Позитивні наслідки для України

Серед однозначних позитивних критеріїв членства для України – отримання міцних гарантій національної безпеки, дотримання суверенітету та територіальної цілісності, створення вагомих передумов інтеграції в Європу.

За допомогою такого кроку Україна зможе зміцнити внутрішні основи нацбезпеки, використавши досвід і підтримку НАТО для підвищення ефективності сектора оборони.

Як наслідок це створить вагомі передумови для того, щоб вигнати російських загарбників, повністю звільнити від них територію України, відійти від “домінування” РФ та досягнути рівноправних міждержавних відносин між країнами.

Читайте
Що таке НАТО та як допомагає Україні

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка