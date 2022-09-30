Вересень, 30 в 18:39

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку, повідомив президент Володимир Зеленський. Повноцінне членство в НАТО – це позитивний фактор для забезпечення гарантій безпеки України, проведення соціально-економічних реформ та демократичних принципів, яких дотримуються країни – члени Альянсу.

Є декілька основних етапів, які має виконати країна, перш ніж стати членом НАТО: консультаційний, переговорний, ратифікаційний та імплементаційний. Факти ICTV дізналися, що відбувається під час кожного етапу.

Консультаційний етап – це інтенсивний діалог із зацікавленими країнами-партнерами, які допомагають державі вивчити подробиці роботи НАТО, ймовірні нерозв’язані територіальні суперечки.

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У цей час керівництво Альянсу має проаналізувати всі військові фактори у державі, зацікавленій у членстві в НАТО, після чого країна офіційно оголошує про бажання отримати членство у міжурядовій організації.

Переговорний етап – це формальне запрошення від НАТО до країни, яка претендує на членство, розпочати переговори про повноцінний вступ.

Ратифікаційний етап – це підписання відповідного протоколу про приєднання до Північноатлантичного договору, який має закінчитися ратифікацією документа у державах – членах НАТО та країни, яка має намір стати членом Альянсу.

Імплементаційний етап – це процес передання державою-кандидатом документів про вступ до Північноатлантичного договору на збереження до США, після чого країна стає офіційним членом НАТО.

Позитивні наслідки для України

Серед однозначних позитивних критеріїв членства для України – отримання міцних гарантій національної безпеки, дотримання суверенітету та територіальної цілісності, створення вагомих передумов інтеграції в Європу.

За допомогою такого кроку Україна зможе зміцнити внутрішні основи нацбезпеки, використавши досвід і підтримку НАТО для підвищення ефективності сектора оборони.

Як наслідок це створить вагомі передумови для того, щоб вигнати російських загарбників, повністю звільнити від них територію України, відійти від “домінування” РФ та досягнути рівноправних міждержавних відносин між країнами.