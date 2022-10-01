Буданов розповів, коли Путін ухвалив рішення про вторгнення і ким планував замінити Зеленського

Жовтень, 01 в 0:07

Рішення російського диктатора Володимира Путіна про повномасштабне вторгнення на територію України було ухвалене одним днем, на що досить сильно вплинули внутрішні розбірки у Кремлі.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Якщо ми кажемо про воєнно-політичне керівництво Російської Федерації, на жаль для мене, там не всі дурні, це правда. Багато хто з них чітко розуміли, що насправді тут є, і що орієнтовно буде. І досить багато посадовців Росії намагалися не допустити цього. Але як ви знаєте, у Росії рішення ухвалюються виключно однією людиною. А йому вносили інформацію, скажімо так, таку, як хотіли, щоб він її побачив.

За словами Буданова, фінальне рішення про вторгнення в Україну у Росії ухвалили орієнтовно о 15:00 23 лютого, тобто за один день.

– Крім того, мали місце певні внутрішньо-кремлівські розбірки, що досить сильно вплинуло на ухвалення фінального рішення. Щоб ви розуміли, фінальне рішення за датою та часом ухвалювалося одним днем. Час і фінальну дату початку вторгнення, це було близько 15:00 23 числа (лютого, – Ред.). Кожен день до цього вони були вже готові десь з 16 лютого, – зазначив Буданов.

Також Буданов розповів, що Росія хотіла призначити “свого президента України”, серед ймовірних варіантів був колишній глава держави-втікач Віктор Янукович.