Естонія прискорила роботи зі зміцнення східного кордону через події в РФ

Жовтень, 01 в 16:08

В Естонії прискорюються роботи зі зміцнення східного кордону, який з’явиться на рік раніше запланованного часу.

Про це повідомив заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.

– Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося, – заявив він.

Бєлічєв зауважив, що з 130 кілометрів наземного кордону з РФ зараз повністю облаштовано 23,5. Тому остаточно закінчити роботи розраховують до 2025 року.

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Зазначається, що прискоритись Естонію змусили події у Росії.

– Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під’їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж, – заявив Бєлічєв.

Джерело: ERR