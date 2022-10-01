Естонія прискорила роботи зі зміцнення східного кордону через події в РФ
В Естонії прискорюються роботи зі зміцнення східного кордону, який з’явиться на рік раніше запланованного часу.
Про це повідомив заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Бєлічєв.
– Насправді рішення прискорити будівництво було прийнято вже минулого року. Ми скоригували свої плани, і завдяки цьому наземну частину кордону буде збудовано на рік раніше, ніж спочатку планувалося, – заявив він.
Бєлічєв зауважив, що з 130 кілометрів наземного кордону з РФ зараз повністю облаштовано 23,5. Тому остаточно закінчити роботи розраховують до 2025 року.
Зазначається, що прискоритись Естонію змусили події у Росії.
– Зараз йдуть роботи на другій, 35-кілометровій ділянці. Вже готові під’їзні шляхи, зараз будівельники займаються зведенням насипів та прокладанням техномереж, – заявив Бєлічєв.
Джерело: ERR