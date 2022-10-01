Подання заявки щодо вступу України до НАТО стала несподіванкою для адміністрації Байдена

Жовтень, 01 в 11:10

Подання президентом нашої країни Володимиром Зеленським заявки про прискорений вступ України до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена.

– За словами двох американських чиновників, знайомих із внутрішніми дискусіями, заява України про те, що вона прагне прискореного вступу до НАТО, стала несподіванкою для адміністрації Байдена, – інформує Politico.

Як зазначає видання, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі не підтримала запит України на прискорений вступ до НАТО через кілька годин після того, як Зеленський зробив відповідну заяву.

Так, на запитання Politico, чи підтримує вона вступ України до НАТО, Пелосі відмовилася чітко схвалити заявку, але сказала, що підтримує “гарантії безпеки” для України.

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– Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я була б за те, щоб Україна мала гарантії безпеки, – цитує видання Пелосі.

Нагадаємо, що 30 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

У відповідь на цей крок США відповіли, що вступ України до НАТО “варто розпочати в інший час”.