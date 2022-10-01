Росію не переобрали членом ради Міжнародної організації цивільної авіації

Жовтень, 01 в 18:36

Росію не переобрали як члена керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації, авіаційного агентства ООН (ICAO).

Щоб залишитися в керівній раді Міжнародної організації цивільної авіації Росії забракло необхідної кількості голосів.

Асамблея агентства за участю 36 країн наразі відбувається у канадському Монреалі та триватиме до 7 жовтня.

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Це рішення відображає прагнення західних країн домогтися відповідальності для Росії за її дії в Україні.

РФ закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з 36 країн, включаючи 27 членів Європейського Союзу, у відповідь на дзеркальний крок європейських країн.

Раніше ICAO надала Росії статус країни з проблемами забезпечення безпеки польотів. Там також заявили, що російська влада недостатньо стежить за безпекою польотів усередині країні.