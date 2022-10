У Буркіна-Фасо вдруге за рік стався військовий переворот

У західноафриканській країні Буркіна-Фасо стався другий за рік військовий переворот.

Група військових повалила уряд президента Поля-Анрі Даміба, який прийшов до влади у січні 2022 року, також у результаті військового перевороту.

Новим лідером країни проголосив себе 34-річний капітан Ібрагім Траоре.

У супроводі кількох військових він виступив в ефірі місцевого телеканалу та заявив, що Даміба не зміг вирішити питання з ісламістами.

Таким же мотивом керувався сам Даміба, коли у січні повалив уряд експрезидента Рока Каборе.

Траоре розпустив уряд Буркіна-Фасо, призупинив дію конституції та наказав закрити кордони. У країні оголосили комендантську годину, яка діє з 21:00 до 05:00.

Coup confirmed in Burkina Faso as army Captain Ibrahim Traore leads removal of military govt- the country’s interim president and January 2022 coup leader Lt-General Paul-Henri Damiba has been removed from office.

This is the country’s 2nd coup this year. pic.twitter.com/tnfRJVW195

— Samira Sawlani (@samirasawlani) September 30, 2022