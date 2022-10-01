У Буркіна-Фасо вдруге за рік стався військовий переворот

Жовтень, 01 в 17:08

У західноафриканській країні Буркіна-Фасо стався другий за рік військовий переворот.

Група військових повалила уряд президента Поля-Анрі Даміба, який прийшов до влади у січні 2022 року, також у результаті військового перевороту.

Новим лідером країни проголосив себе 34-річний капітан Ібрагім Траоре.

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У супроводі кількох військових він виступив в ефірі місцевого телеканалу та заявив, що Даміба не зміг вирішити питання з ісламістами.

— Наш народ вдосталь настраждався та продовжує страждати, – сказав Траоре.

Таким же мотивом керувався сам Даміба, коли у січні повалив уряд експрезидента Рока Каборе.

Траоре розпустив уряд Буркіна-Фасо, призупинив дію конституції та наказав закрити кордони. У країні оголосили комендантську годину, яка діє з 21:00 до 05:00.

Coup confirmed in Burkina Faso as army Captain Ibrahim Traore leads removal of military govt- the country’s interim president and January 2022 coup leader Lt-General Paul-Henri Damiba has been removed from office.

This is the country’s 2nd coup this year. pic.twitter.com/tnfRJVW195 — Samira Sawlani (@samirasawlani) September 30, 2022

Експерти кажуть, що Буркіна-Фасо контролює лише 60% своєї території, а насильство ісламістів посилюється.

Американська розвідка вважає, що Буркіна-Фасо може стати наступною метою ПВК Вагнер. У відомстві стверджують, що внаслідок січневого військового перевороту країна стала більш ізольованою та небезпечною.

Сполучені Штати заявили, що “глибоко стурбовані” подіями в Буркіна-Фасо та закликали своїх громадян обмежити пересування в країні. Франція випустила подібне попередження для своїх громадян, які проживають у столиці країни Уагадугу.

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З моменту здобуття незалежності в 1960 році у Буркіна-Фасо відбулося вісім вдалих державних переворотів.

Буркіна-Фасо – держава у Західній Африці зі столицею Уагадугу. Країна межує з Малі, Нігером, Беніном, Того, Ганою, Кот-д’Івуаром.

У 2016 – 2021 роках у Буркіна-Фасо спостерігалося посилення терористичної діяльності, було зафіксовано численні прикордонні атаки. В результаті масштабного теракту в Уагадугу у січні 2016 року загинуло 28 осіб, зокрема четверо громадян України.

Останній гучний теракт було скоєно в одній з мечетей на півночі Буркіна-Фасо 11 жовтня 2019 року, коли загинули 16 осіб. У 2020 – 2021 роках в результаті атак терористів загинуло понад 100 осіб.