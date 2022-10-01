Україна отримає новий пакет допомоги від США, не виключено постачання танків – Салліван

Жовтень, 01 в 1:00

Україна має отримати новий пакет військової допомоги від США, зокрема, негайну підтримку озброєнням наступного тижня. Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі.

За його словами, США засуджують Російську Федерацію за організацію псевдореферендумів, щоб спробувати анексувати частину території України.

США не виключають можливості поставки Україні танків, але поки що не готові оголосити про таку допомогу, заявив радник США з нацбезпеки.

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Салліван також повідомив про позицію США щодо членства України в НАТО за прискореною процедурою. У США вважають, що процес вступу України до Альянсу “потрібно розпочати в інший час”.

– США десятиліттями чітко заявляли, що ми підтримуємо політику відкритих дверей для НАТО. Будь-яке рішення щодо членства в НАТО приймається між 30 союзниками та країнами, які прагнуть приєднатися, – зазначив Салліван.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Альянсу підтримують право України обирати власний шлях, але попередив, що будь-яке рішення про членство має ухвалюватися всіма 30 державами-членами НАТО.