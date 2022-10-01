Україна вільна обирати альянс, у якому їй комфортно. Але є певні вимоги – Ламбрехт

Жовтень, 01 в 14:50

Очільниця Міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО, але зазначила, що його повинні схвалити 30 країн-членів Альянсу.

Про це Ламбрехт заявила під час свого візиту до столиці Молдови Кишинева.

— Звісно, ​​Україна вільна обирати той альянс, у якому їй комфортно. Однак для вступу в НАТО є певні вимоги. Зараз це обговорюватиметься між 30 членами НАТО, — підкреслила Ламбрехт.

Напередодні президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, що країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зараз дивляться

Першою країною, яка підтримала рішення України подати заявку до НАТО, стала Канада. Слідом її схвалили країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія.

Процедура вимагає одноголосного схвалення всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на заявку України, зазначивши, як і Сполучені Штати, що рішення про членство ухвалюватимуть усі 30 союзників.

Джерело: Sueddeutsche Zeitung