Жовтень, 02 в 9:38

Уряд Австралії введе санкції щодо 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів та високопосадовців.

Про це повідомляється на сайті австралійського міністерства закордонних справ.

Серед них є особи, які, всупереч нормам міжнародного, намагаються узаконити фейкові референдуми в окупованих регіонах України, а також займаються дезінформацією та залякуванням.

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– Бутафорські референдуми Росії на окупованих територіях України є нелегітимними та не мають юридичної сили. Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області є суверенною територією України. Анексія президентом Путіним незаконна, і будь-які заяви про те, що ці території тепер є частиною Росії, є необґрунтованими та неправдивими, — йдеться у повідомленні МЗС Австралії.

Австралія продовжує закликати РФ негайно виконати юридичне рішення Міжнародного суду від 16 березня 2022 року про негайне виведення своїх збройних сил з України.

– Нагадуємо Росії, що як член ООН, Росія юридично зобов’язана виконувати рішення Міжнародного суду у будь-якій справі, стороною якої вона є, – зазначають у МЗС.

Щодо нових санкцій, то, за словами міністра закордонних справ Пенні Вонг, ці додаткові обмеження посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна і тих, хто виконує його накази.

– Території України, які окуповані російськими військами, є суверенною територією України. Жодний бутафорський референдум цього не змінить, – рішуче заявила міністр.

Раніше міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що уряд країни не заборонятиме в’їзд російським туристам у рамках санкцій проти Росії.