Австралія ввела санкції щодо 28 гауляйтерів та російських чиновників
Уряд Австралії введе санкції щодо 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів та високопосадовців.
Про це повідомляється на сайті австралійського міністерства закордонних справ.
Серед них є особи, які, всупереч нормам міжнародного, намагаються узаконити фейкові референдуми в окупованих регіонах України, а також займаються дезінформацією та залякуванням.
– Бутафорські референдуми Росії на окупованих територіях України є нелегітимними та не мають юридичної сили. Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області є суверенною територією України. Анексія президентом Путіним незаконна, і будь-які заяви про те, що ці території тепер є частиною Росії, є необґрунтованими та неправдивими, — йдеться у повідомленні МЗС Австралії.
Австралія продовжує закликати РФ негайно виконати юридичне рішення Міжнародного суду від 16 березня 2022 року про негайне виведення своїх збройних сил з України.
– Нагадуємо Росії, що як член ООН, Росія юридично зобов’язана виконувати рішення Міжнародного суду у будь-якій справі, стороною якої вона є, – зазначають у МЗС.
Щодо нових санкцій, то, за словами міністра закордонних справ Пенні Вонг, ці додаткові обмеження посилюють рішучий протест Австралії проти дій президента Путіна і тих, хто виконує його накази.
– Території України, які окуповані російськими військами, є суверенною територією України. Жодний бутафорський референдум цього не змінить, – рішуче заявила міністр.
Раніше міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що уряд країни не заборонятиме в’їзд російським туристам у рамках санкцій проти Росії.