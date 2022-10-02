Глава Пентагону зробив заяву щодо вступу України в НАТО

Жовтень, 02 в 16:31

США підтримують політику відкритих дверей НАТО, проте рішення про розширення Альянсу мають ухвалювати всі країни блоку, заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, зараз США зосереджені насамперед на тому, щоб підтримувати Україну, яка захищається від російського вторгнення.

– Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, – додав Остін.

Вже дев’ять європейських країн із 30 членів НАТО підтримали членство України в Альянсі, зокрема Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та Словаччина.

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Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

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Джерело: defense.gov