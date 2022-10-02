Величезний успіх, але не поворотний момент у війні: Ламбрехт про визволення Лимана

Жовтень, 02 в 18:27

Очільниця німецького Міністерства оборони Крістін Ламбрехт назвала величезним успіхом визволення українськими військовими міста Лиман на Донеччині.

Але, вона зазначила, що переломний момент у цій війні ще не настав, передає її слова Tagesschau.

— Саме тому так важливо навчати українських солдатів – зокрема і на майбутнє. На жаль, нам доводиться зважати на те, що ця війна триватиме тижні і місяці, – сказала Ламбрехт.

Коментуючи погрози російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Ламбрехт заявила, що “не можна дозволити цьому паралізувати себе”.

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— Тому наша позиція дуже чітка: ми продовжуватимемо підтримувати Україну і не дозволимо таким загрозам зупинити нас, – заявила Ламбрехт, додавши, що уряд Німеччини та партнери по НАТО уважно стежать за тим, як поводить себе Росія.

Українські військові 2 жовтня повністю звільнили від російських окупантів місто Лиман у Донецькій області. Про зачистку міста від рашистів повідомив президент Володимир Зеленський.

У суботу, 1 жовтня, на в’їзді в місто Лиман на Донеччині встановили український прапор. Пізніше радниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що за місто ведуться бої.

Джерело: Tagesschau