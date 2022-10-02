Жовтень, 02 в 20:24

Поблизу Каїра археологи розкопали саркофаг, а саму знахідку назвали “відкриттям мрії”. Вони знайшли саркофаг Птах-ем-вія – царського скарбника часів єгипетського фараона Рамсеса ІІ.

Газета The Guardian пише, що він пролежав у похоронній камері незайманим тисячі років.

Саркофаг виявила професор факультету археології Каїрського університету Ола Ель Агізі у 30 км від Каїра у селі Саккара у стародавньому некрополі.

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Минулого року, коли Ель Агізі очолювала археологічну місію, то виявила гробницю Птах-ем-вія на поверхні. Тепер вона знайшла його підземну похоронну камеру з саркофагом. Це дасть можливість більше дослідити та розповісти про тих, хто правив Єгиптом після Тутанхамона.

За словами Ель Агізі, знайти неушкоджений саркофаг у його оригінальній гробниці – неймовірна рідкість.

— Виявлення цього саркофага на його початковому місці в могильній шахті було дуже хвилюючим, адже саркофаг належить власнику гробниці, що велика рідкість. Іноді саркофаг призначався іншій людині більш пізнього періоду, але цього разу це не так.

Вона сказала, що титули Птах-ем-вія, перелічені в ієрогліфах, підкреслюють його близькість до фараона. Це доводить, що він грав “дуже важливу роль в управлінні того часу”.

Вона додала, що на саркофазі вписані емблеми божеств, у тому числі богиня неба Нут на кришці, яка прикриває скриню з розкритими крилами для захисту померлого.

Тепер її команда вивчатиме саркофаг, щоб розкрити повну історію життя Птах-ем-вія.

Фото: Rebecca Naunheimer/Windfall Films