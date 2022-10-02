Відрізають частини тіла та вбивають на місці: ДШРГ Русич бере участь у війні проти України

Жовтень, 02 в 20:32

Прокремлівська група, яка діє в Україні, підбурює до жорстокості проти військовополонених і відкрито виступає за катування українців, зокрема, закликаючи відрізати різні частини тіла.

Йдеться про диверсійно-штурмову розвідувальну групу Русич, яка воює в Україні від імені Кремля і пов’язана з найманцями ПВК Вагнера, повідомляє The Guardian.

Виконавчий директор лондонської ініціативи Tech Against Terrorism, яка підтримується ООН, Адам Гедлі сказав, що Русич – це відкрито неонацистська група, яка, ймовірно, працює від імені Кремля та сприяє вчиненню воєнних злочинів під час війни в Україні.

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– Попри заяви Путіна, дії Русича у війні демонструють тривожну популярність неонацистських угруповань, які чинять звірства від імені Кремля, – заявив він.

Бойовики Русича відомі своєю жорстокістю в Сирії та війною на території Криму 2014 року. Вони були помічені порівняно нещодавно на Донбасі, у Херсонській і Харківській областях.

Міністерство фінансів США 15 вересня оголосило, що вживає економічних заходів проти Русича, якого пов’язують з групою ПВК Вагнера. У повідомленні американського Мінфіну Русич описується як неонацистське воєнізоване угруповання, яке бере участь у бойових діях разом із російськими військовими в Україні.

Зокрема, група Русич має конкретні та детальні інструкції щодо “утилізації військовополонених ЗСУ”, ключові пункти якого містять чіткі вказівки вбивати полонених після допиту та заохочують примушувати родини загиблих платити Русичу за інформацію про місцеперебування тіл їхніх близьких.

У цій інструкції сказано, що про захоплення українців не потрібно повідомляти прокремлівське командування, а якщо вимушені повідомити, то має бути вказано, що полонений уже поранений або помирає.