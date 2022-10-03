Вірменія звинуватила Азербайджан у розстрілі полонених військових

Жовтень, 02 в 22:33

Міністерство оборони Вірменії звинуватило Азербайджан у нібито розстрілі вірменських військовополонених азербайджанськими солдатами, заявивши, що вимагатиме міжнародного розслідування подібних ймовірних випадків.

У Telegram-каналах з’явилися відео, на якому видно розстріл неназваних солдатів. У МЗС Вірменії заявили, що записи свідчать про “воєнні злочини ЗС Азербайджану – позасудові вбивства та тортур вірменських військовополонених”.

– Вірменія вимагає дати чітку оцінку воєнним злочинам, скоєним ЗС Азербайджану. Ми будемо послідовними в озвучуванні проблеми, притягненні винних і організаторів вищевказаних злочинів до відповідальності, зокрема, із застосуванням міжнародних санкцій, – заявили у Вірменії.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав міжнародне співтовариство “рішуче засудити цей воєнний злочин і вжити відповідних заходів, щоб зупинити агресію Азербайджану”.

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У генеральній прокуратурі Азербайджану повідомили, що “за фактом поширення в соцмережах відео протиправних дій проти вірменських військових, які приписують азербайджанським військовослужбовцям, розпочато розслідування”.