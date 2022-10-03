Чи застосує Путін ядерну зброю проти України: прогноз глави британського Міноборони

Жовтень, 03 в 12:05

Російський диктатор Володимир Путін діє нераціонально, проте малоймовірно, що він зважиться застосувати тактичну ядерну зброю проти України, вважає міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

На конференції Консервативної партії він заявив, що хоча використання ядерної зброї є частиною російської військової доктрини, це буде неприйнятним для союзників Москви – Індії та Китаю.

За його словами, під час зустрічей з керівництвом Індії та Китаю Путіну дуже чітко дали зрозуміти, що є неприйнятним.

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На думку Воллеса, дії російського лідера – від атаки з нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну – були “абсолютно ірраціональними”.

Схожої думки дотримується і міністр оборони США Ллойд Остін. Він не бачив нічого, що свідчило б про те, що глава Путін наважиться застосувати ядерну зброю в війні з Україною, вибір залишається за російською стороною.

США вже попередили Росію про можливі наслідки.

Джерело: Evening Standard