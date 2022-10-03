Країни ЄС викликали послів РФ – Литва оголосила російського дипломата персоною нон ґрата

Жовтень, 03 в 16:32

Низка країн ЄС викликали російських послів до зовнішньополітичних відомств, щоб висловити протест через протиправну анексію окупованих територій України.

Зокрема, до МЗС Польщі викликали посла РФ Сергія Андрєєва. Його візит був коротким. Андрєєв отримав чіткий сигнал – Польща не визнає останні кроки Кремля, пов’язані з війною в Україні.

— Сьогодні викликаються посли РФ в країнах ЄС. Ми теж викликали посла, щоб висловити нашу позицію щодо незаконних рішень Путіна про таку ж незаконну анексію територій України, а також щодо того, що відбувається вже давно, але минулого тижня у дуже рішучий спосіб, – заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Як він зазначив, йшлося також про формулювання РФ “загроз миру в усьому світі, зокрема і нашій країні”.

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Литва викликала повіреного у справах РФ Сергія Рябоконя. Окрім протесту через анексію українських територій, Вільнюс оголосив дипломата персоною нон ґрата, оскільки останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його статусом дипломата та можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймаючої країни.

Посла Росії в Італії Сергія Разова також викликали на килим МЗС. Італійські ЗМІ пояснюють, що виклик був здійснений, щоб поінформувати його про те, що Рим не визнає заяву Москви про анексію областей України, окупованих російськими військами.

З послом також обговорили ситуацію з газопроводами Північного потоку, на яких минулого тижня виявили витоки.

МЗС Фінляндії також повідомило, що викликало посла РФ у Гельсінкі Павла Кузнєцова. Відомство рішуче засудило організовані Росією псевдореферендуми та незаконне “приєднання” окупованих територій України до РФ.

Відомо також, що до німецького МЗС викликали посла РФ у Берліні Сергія Нечаєва. Бельгія, Данія та Нідерланди викликали послів РФ ще в п’ятницю.

Президенти дев’яти країн НАТО в неділю опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію Росією українських територій і закликали Альянс суттєво збільшити військову допомогу Україні.