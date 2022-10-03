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Ми дуже серйозно ставимося до погроз Путіна ядерною зброєю – глава МЗС Німеччини

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок “дуже серйозно” ставиться до погроз президента РФ Путіна застосувати ядерну зброю.

В інтерв’ю Neue Osnabrücker Zeitung вона зазначила, що російський диктатор не гребує найстрашнішими воєнними злочинами, а його армія не зупинялась навіть перед ударами по дітях та лікарнях.

– Ми дуже серйозно ставимося до його слів – інше було б легковажно. За більш ніж 220 днів війни Володимир Путін неодноразово показував, що не гребує найстрашнішими воєнними злочинами, – сказала вона.

За словами глави МЗС Німеччини, Путін дав чітко зрозуміти, що “його імперська манія не обмежується Україною”.

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– Ми відповідально продовжуємо надавати підтримку Україні. Якщо Росії зійде з рук захоплення земель та шантаж і вона виграє цю війну, тобто знищить Україну, то не тільки європейський мирний порядок опиниться в руїнах, а й жодна маленька країна більше не буде у безпеці, – сказала глава МЗС Німеччини.

Бербок впевнена, що російський диктатор втрачає міжнародну підтримку і зараз він “більш самотній і ізольований, ніж будь-коли”.

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