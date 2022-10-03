На Nord Steam 2 зафіксували збільшення витоку газу – берегова охорона Швеції
Берегова охорона Швеції заявила, що один із витоків із газопроводу Nord Stream 2 не припинився, а навпаки, збільшився за розмірами.
Вони повідомили, що після обльоту місць витоку в понеділок вранці витік із Nord Stream 1 припинився.
— Проте витік із Nord Stream 2 дещо збільшився порівняно зі вчорашнім днем та має діаметр близько 30 м, – йдеться у заяві берегової охорони.
Там додали, що вживають посилених екстрених заходів через більший витік.
Оголошення берегової охорони було зроблено після того, як російський Газпром раніше заявив, що всі витоки припинилися з обох трубопроводів, але сказав, що він продовжує працювати над “зниженням тиску в лінії B газопроводу Nord Steam 2”.
Трубопроводи, які пролягають дном Балтійського моря поблизу Швеції та Данії, були прокладені для транспортування газу з Росії до Європейського Союзу.
Європейські лідери засудили вибухи на газопроводах, а високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що витік, ймовірно, є результатом навмисної дії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала їх диверсією.
Президент США Джо Байден заявив, що витоки були навмисним актом саботажу, після того як з’ясувалося, що у понеділок і вівторок були помічені кораблі ВМС Росії поблизу місць витоку в трубопроводах Nord Stream, ймовірно, спричинених підводними вибухами.