Посла РФ викликали до МЗС Польщі через спроби анексії територій України

Жовтень, 03 в 9:35

Посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва викликали сьогодні на 11.00 у МЗС країни у зв’язку з незаконним приєднанням частини України, повідомив заступник міністра закордонних справ Марчін Пжидач.

– Сьогодні об 11:00 пан посол Сергій Андрєєв буде у Міністерстві закордонних справ у зв’язку з останніми діями Росії за останній тиждень. Я кажу про псевдореферендуми, про спроби анексії території іншої держави, в даному випадку України, – уточнив польський дипломат.

За його словами, на сьогодні відносини з РФ здебільшого заморожені, немає жодних дипломатичних контактів.

Пжидач додав, що Польща та інші країни Європи домовилися більш менш одночасно, в один день представити спільну позицію щодо псевдореферендумів послам Росії, які проживають в цих країнах.

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У п’ятницю, 30 вересня, кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про включення до складу РФ частин чотирьох українських областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, де 23-27 вересня пройшов псевдореферендум.

Джерело: TVN24