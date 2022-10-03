Жовтень, 03 в 20:28

Президент Болгарії Румен Радєв не підтримав спільну заяву дев’яти європейських лідерів щодо членства України в НАТО.

Він вважає, що для України двері до складу Альянсу будуть відкриті після закінчення війни з Росією.

Про це повідомило видання BNR із посиланням на коментар Радєва, який поширила його пресслужба.

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– Болгарія є частиною декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але ця декларація була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі, – зазначається в заяві болгарського президента.

На думку Радєва, рішення щодо членства України мають ухвалювати всі члени НАТО з урахуванням ризиків прямого залучення у війну.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Згодом дев’ять європейських країн із 30 членів НАТО оприлюднили спільну заяву, в якій підтримали членство України в Альянсі та засудили незаконну анексію українських територій.

Серед них – Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та Словаччина.