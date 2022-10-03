Жовтень, 03 в 14:00

Переговори і формальні процедури щодо прийому України до складу НАТО потрібно розпочинати вже зараз, попри спровоковану РФ повномасштабну війну.

Таку думку висловив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він нагадав, що для вступу до НАТО Україна має отримати згоду всіх 30 членів Альянсу.

– Найголовніше – це не спрощені процедури прийому до НАТО, які були застосовані до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн. Згода про те, що цю країну (Україну, – Ред.) можна прийняти до НАТО. І сам процес має розпочатися незалежно від війни, – наголосив Анушаускас.

Він додав, що вже зараз потрібно підвищувати гарантії безпеки для України, а тому країни Заходу не можуть дотримуватися тієї ж позиції щодо членства в Альянсі, що й до війни.

Зараз дивляться

Міністр нагадав, що подією, яка підштовхнула офіційний Київ до підписання заявки на вступ до НАТО, стала спроба анексії Росією чотирьох українських областей. Він порівняв такий крок Кремля із діями нацистської Німеччини.

– 30 вересня правитель Кремля повторив те, що Гітлер зробив 30 вересня, 84 роки тому в Мюнхені, приєднавши чеські Судети. Тільки тоді один диктатор досяг результату погрозами, а в XXI столітті – війною. Хоча очевидно, що війна не дасть таких бажаних для Кремля результатів, – зазначив Анушаускас.

Він запевнив, що Литва підтримує політику відчинених дверей НАТО та приєднання України до блоку.

Як відомо, 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про незаконну анексію чотирьох областей України – Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Першого ж дня її підтримали Канада та країни Балтії. Згодом з’явилася заява президентів дев’яти країн Європи щодо підтримки вступу нашої держави до Альянсу (Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Республіки Північна Македонія, Чорногорії, Польщі, Румунії, Словаччини).

Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, двері блоку відчинені, але рішення повинні ухвалити всі 30 союзників.