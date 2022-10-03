Жовтень, 03 в 19:02

Російський диктатор Володимир Путін знехтував кількома можливостями “зберегти обличчя” і вийти з ситуації, в якій він опинився.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час панельної дискусії на Conservative Home.

Він додав, що Путін продовжує вдаватися до звірств і не залишає спроби підкорити Україну.

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— Я маю на увазі, що якщо завтра вранці ми побудуємо йому золотий місток, він навмисне його протаранить, тобто зробить протилежне, – сказав Воллес.

Очільник британського оборонного відомства наголосив, що світ не може дозволити Путіну перемогти, тому що це буде катастрофою.

— Ми не можемо дозволити цьому перемогти. Путін – етнічний націоналіст, який живе фантазіями про об’єднання так званого стародавнього роду. Він не намагається покращити умови життя росіян, а хоче збільшити силу РФ за рахунок ослаблення противників, зокрема розсіюванням на Заході розбрату через підтримку полярних радикальних правих та лівих сил, – додав міністр.

Нещодавно стало відомо, що Бен Воллес таємно приїжджав до України та зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим. Ні українська, ні британська сторона не повідомляли про візит Воллеса.

Джерело: Conservative Home