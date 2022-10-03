Росія заробила на контрабанді українського зерна щонайменше $530 млн – розслідування AP

Жовтень, 03 в 20:09

Коли влітку судно Laodicea пришвартувалося в Лівані, українські дипломати заявили, що воно перевозило вкрадене Росією українське зерно, і закликали ліванських чиновників конфіскувати його.

Москва заявила, що звинувачення “неправдиве і безпідставне”, а генпрокурор Лівану став на бік Кремля і заявив, що 10 тис. тонн зерна “не були вкрадені”, дозволивши судну розвантажитися.

Але розслідування, проведене The Associated Press спільно з розслідувачами Frontline телеканалу PBS, показало, що сирійське судно Laodicea є частиною складної контрабандної операції Росії.

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Під час розслідування вдалося з’ясувати, що РФ використовувала фальсифіковані декларації та хитрощі для викрадення українського зерна на щонайменше $530 млн – сума, яка допомогла живити військову машину диктатора Володимира Путіна.

AP використовувала супутникові зображення та дані морських радіосигналів, щоб відстежити 30 суден, які здійснювали понад 50 рейсів, перевозячи зерно з окупованих Росією територій України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Журналісти переглядали транспортні декларації, шукали повідомлення в соціальних мережах і брали інтерв’ю у фермерів, вантажовідправників та офіційних осіб компаній, щоб розкрити подробиці масової контрабанди.

Ця крадіжка зерна, яку експерти з права вважають потенційним військовим злочином, здійснюється заможними бізнесменами та державними компаніями в Росії та Сирії. Деякі з цих осіб та компаній вже перебувають під фінансовими санкціями США та ЄС.

— Це просто грабіж і мародерство, і це також є кримінальним злочином згідно з міжнародним військовим правом, – сказав ветеран-прокурор, який брав участь у численних міжнародних розслідуваннях військових злочинів Девід Крейн.

Зерно, яке перевозила Laodicea, ймовірно, відчалило з тимчасово окупованого росіянами Мелітополя. В AP зазначили, що на відео, опублікованому в соціальних мережах 9 липня, видно, як “чиновник” окупаційної адміністрації “оцінює врожай” перед журналістами. А поки він говорить, робітники завантажують зерно у великі білі мішки, подібні до тих, які Laodicea доставила до Лівану через три тижні.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив AP, що окупанти перевозять величезну кількість зерна з регіону потягами та вантажівками до портів РФ та окупованого Криму.

Відео, опубліковані в соціальних мережах за останні місяці, показують постійний потік вантажівок із зерном, які рухаються на південь через окуповані території України з літерою Z на бортах. Супутники зафіксували, як вагони російської компанії Агро-Фрегат рухаються через Феодосію, а потім вантажівки та потяги стоять у черзі під час завантаження зерна на кораблі.

На супутниковому знімку від 11 липня видно, як Laodicea стоїть у порту Феодосії. Радіотранспондер судна був вимкнений, а його вантажні трюми були відкриті та заповнені білою речовиною з вантажівок. Через два тижні судно прибуло до Триполі. Там заявили, що воно прибуло з невеликого російського порту на березі Чорного моря.

У копіях декларації судна, яке отримав AP, стверджувалося, що портом відправлення був Кавказ. Його вантаж був зазначений як майже 10 тис. тонн “російського ячменю та російського борошна в мішках”. Вантажовідправником значився Агро-Фрегат, а покупцем – компанія Loyal Agro Co Ltd., яка має штаб-квартиру в Туреччині.

В Агро-Фрегат не відповіли на запитання, надіслані електронною поштою, і невдовзі після запиту AP веб-сайт компанії, схоже, видалили. Минулого тижня номер телефону, вказаний на веб-сайті, не працював. Представник Loyal Agro сказав, що компанія прийняла 5 тис. тонн борошна, а решта вантажу з корабля відправилася в Тартус (Сирія).

Але AP наголошує, що Laodicea не могла забрати свій вантаж у Кавказі, російському порту, зазначеному в декларації. Корпус судна, який сягає 8 метрів нижче поверхні, міг би сісти на мілину у відносно мілководному порту, який, згідно з російським транспортним регулятором, може приймати лише судна з максимальною глибиною 5,3 метри.

Феодосійський порт удвічі глибший і легко може прийняти великий корабель.

Laodicea є одним із трьох масових вантажних суден, якими керує Syriamar Shipping Ltd., сирійська урядова компанія, яка перебуває під санкціями США з 2015 року за зв’язки з режимом президента Сирії Башара аль-Асада.

AP відстежила 10 рейсів Laodicea та ще двох кораблів такого ж типу Souria та Finikia від українського узбережжя до портів Туреччини, Сирії та Лівану. Загалом три кораблі здійснили щонайменше 17 рейсів між Кримом і портами Туреччини та Сирії.

— Незаконна підробка документів — це тактика, яку використовують зловмисники, щоб приховати походження товарів, які вони перевозять, чи то з метою ухилення від санкцій, торгівлі забороненими товарами чи інших злочинів, — сказав колишній офіцер ВМС Ізраїлю Даніель.

В AP додають, що роль Туреччини в розкраданні українського зерна особливо чутлива, оскільки ця країна НАТО намагалася зіграти роль посередника між Україною та Росією. Туреччина допомогла досягти зернової угоди між країнами, яка дозволила експортувати зерно та добрива через безпечні коридори в Чорному морі. Але ця угода не стосується зерна, яке Росія вивезла з окупованих територій.