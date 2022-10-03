Жовтень, 03 в 20:37

Цього тижня Прага (Чехія) опиниться в центрі європейської політики, оскільки лідери країн Європи зберуться там на дві зустрічі 6-7 жовтня. Серед тем – війна в Україні та її наслідки для різних політичних сфер, а також виклики під час зимового періоду.

Про це йдеться в листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Чого очікувати від переговорів – далі в матеріалі.

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Про які зустрічі йдеться

• Запуск Європейського політичного співтовариства

У четвер, 6 жовтня, лідери країн Європи зустрінуться у фортеці Празький град, щоб обговорити низку питань у сфері безпеки на континенті, зокрема пов’язані з повномасштабною війною в Україні.

Як зазначає журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, ця зустріч стане запуском Європейського політичного співтовариства (European Political Community, EPC), ідею якого вперше озвучив президент Франції Еммануель Макрон у травні цього року.

Як пояснював Макрон, ця ініціатива є не альтернативою членства в Євросоюзі, а його доповненням. Йдеться про нову структуру співпраці членів ЄС із країнами-партнерами в Європі, які сповідують демократичні цінності.

Про те, що 6 жовтня відбудеться перша зустріч EPC, підтвердив у своєму листі й Шарль Мішель.

– Зважаючи на драматичні наслідки російської війни, які торкнулися країн Європи на багатьох фронтах, ми погодилися створити Європейське політичне співтовариство з метою об’єднання країн європейського континенту та надання платформи для політичної координації. Мета полягає в тому, щоб об’єднати лідерів на рівноправній основі, сприяти політичному діалогу та співпраці з питань, що становлять взаємний інтерес, – пояснив Шарль Мішель у своєму листі-запрошенні.

Планується обговорити такі теми, як мир та безпека, ситуація в економіці, енергетика, клімат, а також міграція та мобільність. Обговорення відбуватиметься під час серії круглих столів.

Нещодавно американський телеканал CNN із посиланням на джерело в ЄС інформував, що на зустріч 6 жовтня запрошені Україна та Велика Британія.

• Неформальний саміт ЄС

У п’ятницю, 7 жовтня, в Празі відбудеться неформальний саміт ЄС.

За даними Йозвяка, лідери 27 держав-членів обговорять санкції проти Росії, енергетичну кризу та важкий зимовий період.

Шарль Мішель, своєю чергою, виділив три найбільш актуальні та взаємопов’язані питання для обговорення:

1. Війна Росії проти України. На тлі ескалації з боку Кремля, мобілізації в РФ та спроби анексії чотирьох українських областей члени Євросоюзу обговорять посилення санкцій проти РФ. Серед тем – продовження потужної економічної, військової, політичної та фінансової підтримки України “стільки, скільки буде потрібно”.

2. Енергетика. Члени ЄС розглянуть, як найкраще захистити критичну інфраструктуру в умовах зими та на тлі нещодавніх аварій на газопроводах Північний потік.

– Війна в Україні чинить драматичний вплив на енергетичну ситуацію в Європі, що може позначитися і на нашій економіці. Наша головна мета – забезпечити надійність постачання і доступну енергію для наших домогосподарств і підприємств, особливо з настанням зимових холодів, – сказано в листі Мішеля.

3. Економічна ситуація. Обговорюватиметься боротьба з високими цінами на енергоносії для домогосподарств та підприємств, підтримка економічного зростання та робочих місць, а також захист вразливих верств населення, які найбільше страждають від високих рахунків за електроенергію.

Хто буде присутній на зустрічах у Празі

За даними американського телеканалу CNN, на зустріч 6 жовтня запрошені всі 27 держав-членів Євросоюзу, Україна, Велика Британія, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Туреччина, Сербія та країни Європейської асоціації вільної торгівлі – Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія.

За інформацією Рікарда Йозвяка, загалом запрошення були надіслані лідерам 44 країн, і деякі ще не дали остаточної відповіді щодо своєї участі. Зокрема, вагається президент Сербії Александар Вучич, як і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган.

Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників зустрічі за допомогою відеозв’язку, а до Чехії поїде прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На полях саміту можуть відбутися переговори між Азербайджаном і Вірменією через зіткнення в Нагірному Карабасі, за можливої участі президентів Франції та Туреччини.

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Що відомо про запуск Європейського політичного співтовариства (EPC)

Як зазначає Йозвяк із посиланням на дипломатів в ЄС, новий формат співпраці не замінить процес розширення Євросоюзу, наприклад, для України.

Після першого засідання EPC 6 жовтня не планується ні підсумкова декларація, ні будь-яка інша письмова заява. Організатори хочуть уникнути суперечок щодо формулювань.

Після зустрічі може навіть не відбутися підсумкова прес-конференція.

По суті, EPC має стати новим майданчиком для зустрічей європейських лідерів один раз чи двічі на рік для обговорення нагальних проблем.

При цьому багато хто сумнівається, чи це взагалі потрібно, враховуючи, що вже існують структури, спеціально призначені для подібної мети: такі як Організація з безпеки і співробітництва в Європі та Рада Європи.

Як наголошує Йозвяк, сам факт того, що на тлі ескалації з боку РФ майже всі європейські лідери зберуться 6 жовтня в одному місці, є щонайменше символічним.

Наступне засідання Європейського політичного співтовариства може відбутися в 2023 році, ймовірно в країні, яка не входить до складу ЄС.

Прогнози на саміт 7 жовтня

За даними Рікарда Йозвяка, очікуються жорсткі дискусії щодо реакції Євросоюзу на війну в Україні. До саміту може бути узгоджений новий, восьмий пакет санкцій проти Росії.

Брюссель зосередиться на таких позиціях, як російська сталь, деревина, цигарки та криптовалюта, а питання обмеження цін на нафту, ймовірно, не буде розглянуто.

Угорщина вже дала зрозуміти, що накладе вето на будь-які нові енергетичні санкції щодо Москви. Тож можливі палкі дискусії з цього приводу, а також щодо обмеження ціни на російський газ.

Крім того, ймовірно, відбуватимуться дискусії з приводу того, чи варто приймати росіян, які тікають від мобілізації.

Ще одна дискусійна тема стосується третього траншу макрофінансової допомоги ЄС для України на €3 млрд: надавати його у вигляді гранту чи позики.