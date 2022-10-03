Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Україна хоче вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції – ОП

Юля Захарченко, редакторка стрічки
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Україна має наміри вступити в НАТО за прикладом Фінляндії та Швеції, оминаючи етап плану дій щодо членства в Альянсі, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

В ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини він запевнив, що Україна уважно слідкує за процесом прийняття Швеції та Фінляндії як повноцінних країн-членів НАТО.

– Україна враховує ці реалії. І враховувала ці реалії, подаючи заявку. Україна також не проти йти тим шляхом, – наголосив заступник глави Офісу президента.

Він зазначив, що у рішенні Бухарестського саміту від 2008 року вказано, що Україна стане членом НАТО. Цю заяву підтвердили на Мадридському саміті, коли в нову стратегічну концепцію НАТО на наступні 10 років продублювали відповідне положення.

Зараз дивляться

Рішення про членство України в НАТО можуть ухвалити на одному із самітів. А заяву дев’яти країн, зокрема, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Словаччини потрібно інтерпретувати як підтримку членства України в НАТО.

Читайте
Провідна на європейському континенті: експерт про українську армію і шанси на вступ до НАТО

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка