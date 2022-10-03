Вашингтон розробляє план на випадок “ядерної демонстрації” РФ в Україні — CNN

Жовтень, 03 в 18:08

Сполучені Штати розробляють план на випадок можливої російської ескалації в Україні, включно із використанням Москвою ядерної зброї. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела.

Вашингтон з початку повномасштабного вторгнення розробляв плани реагування на непередбачувані обставини, зокрема, якщо Путін ухвалить рішення застосувати тактичну ядерну зброю.

За словами одного з джерел, “ядерною демонстрацією” може бути удар по Запорізькій АЕС, ядерний вибух на великій висоті або поза населеними пунктами.

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У розмові з CNN чиновники США наголосили, що Вашингтон не виявив підготовки Москви до завдання ядерного удару.

Однак експерти розглядають їх як потенційні варіанти, до яких США повинні підготуватися.

Раніше старший стратегічний аналітик Fox News генерал Джек Кін пояснив, чому Володимир Путін розмахує ядерною зброєю. На думку генерала, таким чином диктатор хоче тиснути на Європу через наближення зими.

21 вересня Володимир Путін оголосив у Росії про часткову мобілізацію та почав шантажувати світ ядерною зброєю.